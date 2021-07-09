В регионе приостановили любые культурные, спортивные, зрелищные, деловые и развлекательные мероприятия до 6 августа. Их разрешается проводить в дистанционном режиме.
«До 6 августа ограничена работа дискотек, танцплощадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений. Исключение — кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры, библиотеки, музеи при условии заполняемости до 50 процентов от единой пропускной способности», — уточняется в материале.
Кафе и ресторанам запрещено принимать посетителей с 21:00 до 06:00, также ограничена работа СПА-салонов, массажных салонов, маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев и салонов красоты. Заполняемость должна быть до 50% от пропускной способности.
В Забайкалье за все время пандемии зафиксировано 49 619 случаев заражений, 957 пациентов умерли.
Ранее ограничения из-за стремительного распространения COVID-19 ввели в Москве и Санкт-Петербурге.