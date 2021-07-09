Масштабные ограничения из-за высокой заболеваемости коронавирусом ввел губернатор Забайкалья Александр Осипов. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба краевого Минздрава

Глава ВОЗ: мир ждет новая смертельная пандемия © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«До 6 августа ограничена работа дискотек, танцплощадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений. Исключение — кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры, библиотеки, музеи при условии заполняемости до 50 процентов от единой пропускной способности», — уточняется в материале.

Кафе и ресторанам запрещено принимать посетителей с 21:00 до 06:00, также ограничена работа СПА-салонов, массажных салонов, маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев и салонов красоты. Заполняемость должна быть до 50% от пропускной способности.

В Забайкалье за все время пандемии зафиксировано 49 619 случаев заражений, 957 пациентов умерли.

Ранее ограничения из-за стремительного распространения COVID-19 ввели в Москве и Санкт-Петербурге.