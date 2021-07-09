В Белоруссии 8 июля задержали главного редактора издания «Наша Нива» Егора Мартиновича. Об этом сообщили в Telegram СМИ

В Белоруссии задержали главного редактора газеты «Наша нива» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Мартинович подозревается по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Он задержан на 72 часа и будет доставлен в изолятор на Окрестина.

В Следственном комитете заявили, что расследуется дело о массовых беспорядках, произошедших в Минске в 2020 году.

«Исследуется информация о причастности четырех граждан, в том числе Егора Мартиновича, к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок», — сказала официальный представитель Управления СК по Минску Екатерина Гарлинская.

По ее словам, во время допроса Мартинович заявил о плохом самочувствии. К нему приехала скорая помощь, после чего следственные действия продолжились.

Сайт издания заблокирован.

Также о визитах силовиков сообщили три региональных издания: газета Intex-press, «Брестская газета» и «Оршанский региональный портал», чей редактор Игорь Казмерчак задержан.