На заседание суда по делу о продлении домашнего ареста председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку вызвали представителей книги рекордов Украины, чтобы зафиксировать самое длинное беспрерывное заседание. Об этом 8 июля сообщил депутат Рады Нестор Шуфрич, передает РИА Новости

Виктор Медведчук: кто он © ВКонтакте/Виктор Медведчук

Адвокаты оппозиционного лидера настаивали на том, что такой формат слушания нарушает права человека и признан пытками в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук обвинения считает «политическим преследованием».13 мая Киевский суд отправил его под домашний арест.

Накануне следственный судья Сергей Вовк начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении срока круглосуточного домашнего ареста Медведчука. Обвинение просит продлить меру пресечения до 9 сентября. Защита политика заявила судье отвод, посчитав его предвзятым, однако суд заявление отклонил.