Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 8 июля в эфире «24 канала» предсказал распад России

«Украина – не Россия»? Чем Путин отличается от Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Данилов добавил, что Россия многонациональная страна, и, по его мнению, все народы должны жить отдельно друг от друга.

В начале июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, определяющий понятие коренного народа на Украине. Согласно документу, «коренным народом» названа «автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы, имеет самоосознание себя коренным народом, составляет этническое меньшинство в составе населения и не имеет собственного государственного образования за пределами государства». При этом русский народ, как, впрочем, и украинский, в списке коренных не значится.