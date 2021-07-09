Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль усомнился в достройке газопровода «Северный поток-2», передал 8 июля УНИАН

«Северный поток - 2»: В Европе хотят запустить проект в IV квартале, для этого осталось уложить меньше 50 км труб © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

По его мнению, Украина сможет договориться о компенсации экономических потерь в случае запуска газопровода.

«Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о вазимозамещении определенных экономических потерь, но "Северный поток-2" — это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы», — подчеркнул Шмыгаль.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. В июне президент России Владимир Путин заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.