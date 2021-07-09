Вряд ли украинское руководство отказалось от Крыма по указанию США, поскольку Вашингтон искал любой повод организовать военную кампанию с участием России, Украины и еще ряда европейских стран. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт также отметил, что накануне референдума, когда в Крыму уже находились российские войска, к полуострову пытались подойти военные корабли стран НАТО, чтобы оказать хотя бы моральную поддержку украинским военнослужащим, находящимся в Крыму.

«Наверное, странно было бы отправлять корабли в регион весьма вероятного военного конфликта, где они могли бы оказаться целью для российских вооруженных сил, и при этом рекомендовать Киеву отдать Крым России», — рассуждает Ищенко.

Понятно, что украинские руководители доложили США, что их армия неспособна защитить Крым, думая, что это сделают за них американцы, однако Вашингтон отказался воевать с Россией ради полуострова, уточнил политолог.

По его мнению, теоретически это можно расценить как рекомендацию отдать Крым России, но только в «извращенной украинской логике».

На самом деле США было абсолютно все равно, сколько украинцев погибло бы во время вероятной войны за Крым, если бы это было для них важно, они бы не провоцировали Киев развязать боевые действия в Донбассе, заключил собеседник издания.