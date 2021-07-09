По словам Беседина, будущее Донбасса находится в «кровавом тумане».
«Полагаю, что хорошо бы для начала наладить дела внутри Народных Республик. Прищучить всех тех, кто сейчас там творит беспредел, кто обирает своих же. Это мы тут о патриотизме и людях, а они просто воспринимают эту территорию как место обогащения и не брезгуют ничем», — рассказал писатель.
Что касается Украины, то Беседин полагает, что эта страна продолжит свое развитие как анти-Россия и положить этому конец сможет какое-либо «действительно большое потрясение».
«Тогда, может быть, что-то перевернётся», — резюмировал он.
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