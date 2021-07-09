Сейчас ни Россия, ни Китай не заинтересованы в конфликтах друг с другом. Это положение вещей продлится еще минимум 10-15 лет, а что будет дальше, сказать трудно. Об этом рассказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру

Востоковед Алексей Маслов: Россия не будет конфликтовать с Китаем как минимум 10-15 лет © РИА Новости, Нина Зотина

Сейчас России и Китаю выгодно объединять усилия, потому что есть три позиции, по которым они на 100% сходятся, пояснил эксперт.

«Во-первых, мы считаем, что роли и Китая, и России недооценены в этом мире, и поэтому нам надо укреплять и развивать их. Тем более что нас пытаются снять с шахматной доски. Во-вторых, и у России, и у Китая есть общие фундаментальные ценности. Решающая роль государства, решающая роль лидера, семья, соблюдение основ законодательства. То есть мы сходимся в представлении о мире. В-третьих, мы очень нуждаемся друг в друге с точки зрения создания макроэкономических концепций. Если будет разрабатываться единая новая валюта (кибервалюта, например), то здесь Россия и Китай вполне могут сотрудничать. В вопросах безопасности интересы России и Китая тоже сходятся», — перечислил Маслов.

Если Китай предлагает «Один пояс — один путь» как концепцию китайского зонтика, под которым находятся все остальные, то РФ предлагает большое евразийское пространство как объединение интересов очень многих стран, и здесь Москва выгодно отличается от Пекина, заключил собеседник издания.

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