Сейчас высказывается мнение, что Россия с Китаем поделили Среднюю Азию, когда Китай взял на себя экономическое влияние, а Россия — политическое.
Сейчас России и Китаю выгодно объединять усилия, потому что есть три позиции, по которым они на 100% сходятся, пояснил эксперт.
«Во-первых, мы считаем, что роли и Китая, и России недооценены в этом мире, и поэтому нам надо укреплять и развивать их. Тем более что нас пытаются снять с шахматной доски. Во-вторых, и у России, и у Китая есть общие фундаментальные ценности. Решающая роль государства, решающая роль лидера, семья, соблюдение основ законодательства. То есть мы сходимся в представлении о мире. В-третьих, мы очень нуждаемся друг в друге с точки зрения создания макроэкономических концепций. Если будет разрабатываться единая новая валюта (кибервалюта, например), то здесь Россия и Китай вполне могут сотрудничать. В вопросах безопасности интересы России и Китая тоже сходятся», — перечислил Маслов.
Если Китай предлагает «Один пояс — один путь» как концепцию китайского зонтика, под которым находятся все остальные, то РФ предлагает большое евразийское пространство как объединение интересов очень многих стран, и здесь Москва выгодно отличается от Пекина, заключил собеседник издания.
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