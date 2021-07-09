В действительности не существовало никакого дележа Средней Азии между Россией и Китаем. Москва на это не пошла бы, особенно сейчас, когда в регионе зафиксирован рост антикитайских настроений. Об этом рассказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру

Востоковед Алексей Маслов: Россия не будет конфликтовать с Китаем как минимум 10-15 лет © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт уточнил, что эта волна антикитайских настроений поднимается даже в тех странах, куда Китай много вкладывает (Казахстан, например).

«Связано это не с тем, что Китай там себя плохо ведет, а с тем, что всегда есть группа людей, недовольных существующим положением вещей», — указал Маслов.

По его словам, если Китай предлагает «Один пояс — один путь» как концепцию китайского зонтика, под которым находятся все остальные, то РФ предлагает большое евразийское пространство как объединение интересов очень многих стран.

Это более гибкая концепция, и с точки зрения экономики она Китай здесь опережает, заключил собеседник издания.

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