Сейчас высказывается мнение, что Россия с Китаем поделили Среднюю Азию, когда Китай взял на себя экономическое влияние, а Россия — политическое.
Эксперт уточнил, что эта волна антикитайских настроений поднимается даже в тех странах, куда Китай много вкладывает (Казахстан, например).
«Связано это не с тем, что Китай там себя плохо ведет, а с тем, что всегда есть группа людей, недовольных существующим положением вещей», — указал Маслов.
По его словам, если Китай предлагает «Один пояс — один путь» как концепцию китайского зонтика, под которым находятся все остальные, то РФ предлагает большое евразийское пространство как объединение интересов очень многих стран.
Это более гибкая концепция, и с точки зрения экономики она Китай здесь опережает, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.