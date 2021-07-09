Ранее крупнейшая китайская энергетическая компания CNPC выиграла тендер на бурение скважин на самом крупном газовом месторождении Туркмении «Галкыныш», хотя до этого Ашхабад заявлял о полном погашении китайских кредитов.
Проблема в том, что у Туркмении не так много партнеров, куда можно продавать газ, и по сути единственным партнером остался Китай, подчеркнул эксперт.
Когда-то Туркмения позволила Китаю построить на своей территории трубопровод и сама во многом зависит от Китая, тем более что Туркмения зависит от Китая и в плане кредитов, и в плане связей, и в плане поставок, уточнил специалист.
«А учитывая, что Россия заметно увеличила поставки газа, Туркмении приходится идти на все, чтобы Китай закупал у нее газ. Ашхабад в сложном положении, потому что своей промышленности Туркмения не смогла создать, и экспортной продукции, отличной от газовой, у нее просто нет, кроме небольшого объема фруктов, которые тоже поставляются в Китай», — указал Маслов.
Что же касается CNPC, то эта компания приносит в страны Центральной Азии некий опыт, а не только «грабит» их, заключил собеседник издания.
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