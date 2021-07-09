По итогам прошлого года Китай стал вторым после России торговым партнёром Белоруссии. Взаимный товарооборт приблизился пяти миллиардам долларов.
Эксперт отметил, что Китаю нужен белорусский опыт в тяжелой промышленности, поэтому Пекин сотрудничает с различными производителями автомобильных шасси и так далее.
Кроме того, Китай заинтересован в выдаче Минску больших кредитов под создание технопарка «Великий камень», который пока является по сути перевалочным звеном для китайских товаров, уточнил специалист.
«Наконец, Китай делает Белоруссии множество подарков в виде стадионов и других подобных объектов, убеждая Минск в том, что Пекин — это хороший друг», — перечислил Маслов.
Собеседник издания добавил, что особая стратегия по Белоруссии укладывается в общую концепцию глобального доминирования Китая, потому что к каждой стране Китай «подбирает свои ключики».
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