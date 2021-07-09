Непрерывная смена кадров в украинской власти обуславливается непрофессионализмом людей. Об этом сообщил композитор и пианист, член наблюдательного совета Благотворительного фонда защиты слова на Украине Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт осудил националистические идеи украинской власти © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский — не субъект, а приглашенный администратор.

«Которого ставили, только чтобы оттянуть голоса и потом передать их то ли [Юлии] Тимошенко, то ли [Петру] Порошенко. А потом оказалось, что у него рейтинг высокий, и уже начали ставить на него, но подготовки не было никакой, и отсюда все многочисленные ляпы, начиная его заявлениями и заканчивая объявлением очередной кампании по посадке миллиарда деревьев (посчитали, что ему придется сажать по 11 деревьев в секунду). <…> Отсюда идет непрерывная смена кадров — одних заменяют на других, и чем дальше, тем хуже. Люди малопрофессиональны, если не сказать совсем непрофессиональны, — что парламент, что Кабинет министров», — сказал Быстряков.

По его словам, воровство и коррупция в стране преодолели все мыслимые и немыслимые границы.

«Раньше хотя бы пытались маскироваться, а теперь в открытую все делают. И когда мне говорят, что вы слишком пессимистично заканчиваете передачи или интервью, я спрашиваю: а есть у вас повод для оптимизма?», — добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.