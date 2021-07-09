Перед Евромайданом 2013-2014 годов обсуждалась информация о том, что Украина якобы должна была передать Китаю часть территории Крыма для создания так называемой крымской зоны экономического развития, которую Пекин включил в свой суперпроект «Пояс Шелкового пути». Китайская зона должна была включать Севастополь, и территорию в районе Евпатории, где планировалось построить глубоководный порт.
Во-первых, Янукович не настолько глуп, чтобы отдавать китайцам Крым, во-вторых, китайцы сами бы не взяли Крым, потому что для них это сразу же означало конфликтную ситуацию, пояснил эксперт.
«Все, чего хотели китайцы при Януковиче, — это инвестиций в сельское хозяйство, для того чтобы эту сельскохозяйственную продукцию потом поставлять в Китай. Это вполне простой вариант», — уточнил Маслов.
Китай никогда не вкладывается в земли, которые имеют проблемный или спорный статус. Кроме того, Китай никогда не вкладывается в объекты, которые могут быть отторгнуты (что и произошло с Крымом), поэтому это все слухи, заключил собеседник издания.
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