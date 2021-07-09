Версия о том, что США устроили госперворот на Украине из-за желания тогдашнего президента Виктора Януковича «отдать» Крым китайцам, ничем не подтверждается. Об этом рассказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру

Востоковед Алексей Маслов: Россия не будет конфликтовать с Китаем как минимум 10-15 лет © РИА Новости, Нина Зотина

Во-первых, Янукович не настолько глуп, чтобы отдавать китайцам Крым, во-вторых, китайцы сами бы не взяли Крым, потому что для них это сразу же означало конфликтную ситуацию, пояснил эксперт.

«Все, чего хотели китайцы при Януковиче, — это инвестиций в сельское хозяйство, для того чтобы эту сельскохозяйственную продукцию потом поставлять в Китай. Это вполне простой вариант», — уточнил Маслов.

Китай никогда не вкладывается в земли, которые имеют проблемный или спорный статус. Кроме того, Китай никогда не вкладывается в объекты, которые могут быть отторгнуты (что и произошло с Крымом), поэтому это все слухи, заключил собеседник издания.

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