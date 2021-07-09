Украина в вопросе «Мотор Сичи» допустила гигантскую ошибку именно в переговорном процессе с Китаем, эту проблему можно было бы решить гораздо мягче. Об этом рассказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру

Востоковед Алексей Маслов: Россия не будет конфликтовать с Китаем как минимум 10-15 лет © РИА Новости, Нина Зотина

Даже если Украина по каким-то мотивам не собиралась передать «Мотор Сич» Китаю, можно было бы преподнести это все более мягко, например, осуществив обмен акциями, подчеркнул эксперт.

«Конечно, Китай будет менять свою позицию, и он уже об этом заявил. Китай сейчас будет защищать свою позицию в суде, и я думаю, что многие проекты, которые Китай связывал с Украиной, будут как минимум заморожены», — считает Маслов.

Более того, в Китае очень активно работает то, что мы называем сарафанным радио, и очень многие китайские предприниматели, которые должны были вкладывать в Украину пусть небольшие, но весьма ощутимые деньги (речь идет не о миллионах, а о сотнях тысяч долларов), просто откажутся от этой идеи, указал специалист.

Что касается американской позиции, то в США сейчас активно обсуждается эта ситуация в антикитайском контексте, хотя с юридической точки зрения китайская позиция более сильная, заключил собеседник издания.

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