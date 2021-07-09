США, которые в значительной степени контролируют украинские власти, считают Китай своим главным конкурентом и требуют от Киева отказаться от сближения с Поднебесной. Из-за этого уже сорвалась сделка по покупке китайскими инвесторами украинского завода «Мотор сич», что привело к ухудшению отношений Пекина и Киева. Украинские власти планируют с помощью махинаций лишить китайцев контрольного пакета в предприятии. Инвесторы из КНР готовят многомиллиардные иски в международные суды и имеют все шансы их выиграть.
Даже если Украина по каким-то мотивам не собиралась передать «Мотор Сич» Китаю, можно было бы преподнести это все более мягко, например, осуществив обмен акциями, подчеркнул эксперт.
«Конечно, Китай будет менять свою позицию, и он уже об этом заявил. Китай сейчас будет защищать свою позицию в суде, и я думаю, что многие проекты, которые Китай связывал с Украиной, будут как минимум заморожены», — считает Маслов.
Более того, в Китае очень активно работает то, что мы называем сарафанным радио, и очень многие китайские предприниматели, которые должны были вкладывать в Украину пусть небольшие, но весьма ощутимые деньги (речь идет не о миллионах, а о сотнях тысяч долларов), просто откажутся от этой идеи, указал специалист.
Что касается американской позиции, то в США сейчас активно обсуждается эта ситуация в антикитайском контексте, хотя с юридической точки зрения китайская позиция более сильная, заключил собеседник издания.
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