Если Украина развяжет вооруженный конфликт с РФ, то в крайнем случае Москва сможет применить против агрессора тактическое ядерное оружие, так как такая возможность прописана в указе об основах госполитики в сфере ядерного сдерживания. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил эксперт, доктор военных наук Константин Сивков

Ранее советник главы Офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович заявил, что Киев готов «отвоевать» Донбасс.

По мнению Сивкова, украинская сторона может пойти на обострение ситуации по юго-западному направлению. Сивков спрогнозировал итог локального конфликта между РФ и НАТО © CC0, Pixabay

«Провоцировать будут ситуацию на юго-востоке Украины, одновременно заблокировать Приднестровье, одновременно спровоцировать через Турцию конфликт в Нагорном Карабахе и заставить Россию разбить силы, не доводя дело до крупномасштабной войны», — сказал эксперт.

На данном этапе, отметил он, Москва способна решить эти вопросы в локальной форме.

В крайнем случае, добавил Сивков, РФ может пойти на применение тактического ядерного оружия, что прописано в подписанном в феврале прошлого года указе об основах госполитики в сфере ядерного сдерживания.

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