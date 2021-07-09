Ранее советник главы Офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович заявил, что Киев готов «отвоевать» Донбасс.
По мнению Сивкова, украинская сторона может пойти на обострение ситуации по юго-западному направлению.
«Провоцировать будут ситуацию на юго-востоке Украины, одновременно заблокировать Приднестровье, одновременно спровоцировать через Турцию конфликт в Нагорном Карабахе и заставить Россию разбить силы, не доводя дело до крупномасштабной войны», — сказал эксперт.
На данном этапе, отметил он, Москва способна решить эти вопросы в локальной форме.
В крайнем случае, добавил Сивков, РФ может пойти на применение тактического ядерного оружия, что прописано в подписанном в феврале прошлого года указе об основах госполитики в сфере ядерного сдерживания.
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