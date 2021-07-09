Композитор и пианист, член наблюдательного совета Благотворительного фонда защиты слова на Украине Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру рассказал, как работают провластные журналисты в стране

Быстряков рассказал о работе фонда защиты слова на Украине © rian.com.ua

«Но, к сожалению, как правило, приходят только наши единомышленники, потому что такие каналы, как "Пятый канал", "Прямой" и провластные, стараются делать вид, что ничего не происходит, что все хорошо, что в стране полный порядок. Я давно заметил, что у нас журналисты, которые занимают провластную позицию, создают впечатление зомбированных людей — на них не действуют аргументы, они очень уверены в себе или просто боятся потерять рабочее место. Хотя по мере изменения ситуации вполне возможно, что такие люди переобуются и скажут, что всегда были за нас или работали агентами под прикрытием. Я думаю, провокаторов здесь хватает», — сказал Быстряков.

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