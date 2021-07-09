«Он (фонд — ред.) помогает и юридически, и материально. Я в цифрах точно сказать не могу, но на одном из собраний, например, было выделено 50 тысяч гривен маме Олеся Бузины (журналист был застрелен в Киеве у своего дома в апреле 2015 года. По версии следствия, это могло произойти из-за профессиональной деятельности писателя и его политических взглядов — ред.) Для этого, собственно, фонд и создан, чтобы помогать. Он базируется на добровольных пожертвованиях людей, которые еще имеют совесть и думают не только о своей семье, но и немножко о людях вокруг, которые пытаются сегодня бороться с тем беспределом, который есть у нас в стране», — сказал Быстряков.
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