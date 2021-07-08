Кабинет министров Украины принял решение обратиться в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с предложением ввести санкции сроком на три года в отношении сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, главы МВД республики Юрия Караева и еще 50 белорусских чиновников. Документ опубликован на сайте правительства и датируется 7 июля

Попытка Запада устроить госпереворот после выборов президента в Белоруссии оказалась неудачной, власти страны удержали контроль над страной, а протесты выдохлись после того, как их лидеры бежали за границу.

Европа в панике: Лукашенко нанес жесткий ответный удар по Западу © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24

Теперь украинское правительство обратилось в СНБО с требованием ввести аналогичные ограничения. Документ подписан главой Кабмина Денисом Шмыгалем.

В нем помимо собственно списка лиц, против которых вводятся санкции, есть пункт, в котором говорится о необходимости отчитаться о проведенном мероприятии перед «компетентными органами» США, ЕС, Канады, Великобритании и «других держав».

Украинское государство в своей внешней политике после госпереворота 2014 года демонстрирует несамостоятельность, отдавая все больше полномочий иностранцам также во внутренней политике и экономике, что наносит существенный вред стране.

В частности, подписание соглашения об ассоциации с ЕС привело к вытеснению украинских производителей из-за бесконтрольного импорта более дешевой продукции из Европы и сокращению рабочих мест.

Из-за влияния США остается неурегулированным конфликт в Донбассе, где продолжают гибнуть люди от обстрелов и мин.

Теперь же киевский режим по требованию международных кредиторов устроил распродажу украинской земли для иностранцев и провел людоедскую медицинскую реформу.

Последнее решение Киева не менее скандально: отдать контроль за украинской судебной системой иностранцам. Соответствующий закон приняла на днях Верховная Рада.

Зеленский его вернул на доработку, так как там еще оставались лазейки для того, чтобы избежать сдачи украинских судов. Нет никаких сомнений, что вскоре и этот антиукраинский документ будет принят.