Радиоактивные земли в Чернобыльской зоне, пустующие после аварии на АЭС, следует засеять кукурузой для того, чтобы получить уникальный продукт, сказал министр экономики Украины Алексей Любченко 8 июля на конференции по реформам в Вильнюсе

Чиновник заявил, что у Украины есть «огромный энергетический потенциал», который можно реализовать при помощи чернобыльских территорий.

«У Украины есть Чернобыльская зона, где не используется огромное количество земель. Там можно выращивать кукурузу, потом ее переделывать в биогаз, из биогаза производить электричество», — отметил Любченко.

Миллиарды от туризма и животные из Красной Книги. Что сегодня происходит в Чернобыле © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Чернобыльское биотопливо, считает чиновник, в отличие от солнечных панелей будет продукцией с высокой добавленной стоимостью.

Он не уточнил, как будет решаться проблема радиоактивности выращенной в Чернобыле биомассы, где она будет храниться и кто ее будет собирать и перерабатывать.