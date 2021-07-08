Чиновник заявил, что у Украины есть «огромный энергетический потенциал», который можно реализовать при помощи чернобыльских территорий.
«У Украины есть Чернобыльская зона, где не используется огромное количество земель. Там можно выращивать кукурузу, потом ее переделывать в биогаз, из биогаза производить электричество», — отметил Любченко.
По его словам, это гораздо эффективнее, чем развивать нерентабельную, по его мнению, солнечную энергетику.
Чернобыльское биотопливо, считает чиновник, в отличие от солнечных панелей будет продукцией с высокой добавленной стоимостью.
Он не уточнил, как будет решаться проблема радиоактивности выращенной в Чернобыле биомассы, где она будет храниться и кто ее будет собирать и перерабатывать.