По словам внучки Гурченко, в загородном доме, который ранее принадлежал ее звездной бабушке, завелось привидение. Она слышит чьи-то шаги по ночам и живет в постоянной тревоге.
Не помогло даже освящение дачи, заявила женщина.
«Раньше в мою голову закрадывалась мысль, что на даче обитает дух самой бабушки. Но недавно я побывала на концерте певицы Эммы М. Как оказалось, она обладает экстрасенсорными способностями. Так вот, Эмма мне сказала, что, скорее всего, бабушка к этому привидению не имеет никакого отношения», — рассказала Королёва.
Дача Гурченко находится в поселке Глаголево, в 35 км от МКАД. Наследница актрисы планирует организовать в ней музей.