«Всю жизнь мучилась»: Боярский раскрыл роковую ошибку Гурченко
«Всю жизнь мучилась»: Боярский раскрыл роковую ошибку Гурченко
© РИА Новости, Галина Кмит / Перейти в фотобанк
По словам внучки Гурченко, в загородном доме, который ранее принадлежал ее звездной бабушке, завелось привидение. Она слышит чьи-то шаги по ночам и живет в постоянной тревоге.

Не помогло даже освящение дачи, заявила женщина.

«Раньше в мою голову закрадывалась мысль, что на даче обитает дух самой бабушки. Но недавно я побывала на концерте певицы Эммы М. Как оказалось, она обладает экстрасенсорными способностями. Так вот, Эмма мне сказала, что, скорее всего, бабушка к этому привидению не имеет никакого отношения», — рассказала Королёва.

Дача Гурченко находится в поселке Глаголево, в 35 км от МКАД. Наследница актрисы планирует организовать в ней музей.