На даче, принадлежавшей Людмиле Гурченко, завелось привидение, которое беспокоит ее внучку. Об этом Елена Королева рассказала в интервью журналу «Собеседник» 8 июля

«Всю жизнь мучилась»: Боярский раскрыл роковую ошибку Гурченко © РИА Новости, Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Не помогло даже освящение дачи, заявила женщина.

«Раньше в мою голову закрадывалась мысль, что на даче обитает дух самой бабушки. Но недавно я побывала на концерте певицы Эммы М. Как оказалось, она обладает экстрасенсорными способностями. Так вот, Эмма мне сказала, что, скорее всего, бабушка к этому привидению не имеет никакого отношения», — рассказала Королёва.

Дача Гурченко находится в поселке Глаголево, в 35 км от МКАД. Наследница актрисы планирует организовать в ней музей.