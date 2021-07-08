Комментируя заявление певицы Ани Лорак о домогательствах Константина Меладзе, бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что об этом случае ничего не знала.
Она отметила, что такая проблема в шоу-бизнесе есть и насилие над личностью отвратительно, однако призвала не делить порок по гендерному принципу.
Ирина Меладзе рассказала, что видела приставания одной артистки к брату бывшего мужа Константину Меладзе в 2000-х годах в Киеве.
«На глазах у всех она приставала к Константину. Что самое отвратительное — я ей не мешала. Он чувствовал очень сильное смущение, но девицу не смущало ничего, поэтому что тут говорить? Я устроила скандал своему бывшему мужу: что здесь происходит?.. На продюсера шла атака, я бы сказала, охота», — рассказала Меладзе.
По словам Ирины Меладзе, после развода Константина Меладзе с первой женой Яной Сумм и его женитьбы на певице Вере Брежневой она ее поддерживала.