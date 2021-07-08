В Калифорнии ученые обнаружили мутацию коронавируса, которая научалась обходить антитела. Об этом 8 июля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на исследование Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology, опубликованное в журнале Science

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«Одно из этих изменений повлияло на рецептор-связывающий участок "шипа" коронавируса. Другие две мутации реконструировали часть N-концевого домена спайкового белка. Благодаря этим метаморфозам коронавирус "научился" нейтрализовать моноклональные антитела, которые вырабатываются после прививки вакцинами Pfizer и Moderna»,- говорится в сообщении.

Таким же образом спайковые мутации «эпсилона» обходят и антитела, появившиеся в результате заражения коронавирусом, сообщают ученые.

Эффективность вакцин Moderna и Pfizer, по оценкам специалистов, снизилась к новому штамму на 50-70%.