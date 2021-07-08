У нового штамма коронавируса «эпсилон» нашли три мутации в критически важных участках спайкового белка, который вирус использует для сцепки с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) на поверхности клетки.
«Одно из этих изменений повлияло на рецептор-связывающий участок "шипа" коронавируса. Другие две мутации реконструировали часть N-концевого домена спайкового белка. Благодаря этим метаморфозам коронавирус "научился" нейтрализовать моноклональные антитела, которые вырабатываются после прививки вакцинами Pfizer и Moderna»,- говорится в сообщении.
Таким же образом спайковые мутации «эпсилона» обходят и антитела, появившиеся в результате заражения коронавирусом, сообщают ученые.
Эффективность вакцин Moderna и Pfizer, по оценкам специалистов, снизилась к новому штамму на 50-70%.