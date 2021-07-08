Полтавская телекомпания объявила кастинг на новых ведущих прогноза погоды. Кроме девушек, на просмотр пришли и несколько мужчин.
Один из участников кастинга, 22-летний Олег Килюшик, предложил записать его пробный выпуск прогноза погоды с расстегнутой рубашкой. Затем ему предложили и вовсе озвучить прогноз с голым торсом.
В итоге его видеоролик набрал большинство просмотров на канале PTV в YouTube.
«Женщинам нравится, когда красивый мужчина ведет прогноз погоды», — отметили в руководстве телекомпании.
Килюшик работает фитнес-тренером и готов попробовать себя и в роли ведущего, если телеканал выберет его кандидатуру. По его словам, его знакомые, а главное, родители, одобряют его инициативу.