В полтавской телекомпании PTV решили подобрать мужчину в пару к девушке - ведущей прогноза погоды, ожидается, что выпуски он будет вести с обнаженным торсом. Об этом 8 июля сообщает kp.ua

Полтавская телекомпания объявила кастинг на новых ведущих прогноза погоды. Кроме девушек, на просмотр пришли и несколько мужчин.

Синоптики пообещали Украине жару и разгул стихии в июле © REUTERS, Gleb Garanich Олег Килюшик, предложил записать его пробный выпуск прогноза погоды с расстегнутой рубашкой. Затем ему предложили и вовсе озвучить прогноз с голым торсом.

В итоге его видеоролик набрал большинство просмотров на канале PTV в YouTube.

«Женщинам нравится, когда красивый мужчина ведет прогноз погоды», — отметили в руководстве телекомпании.

Килюшик работает фитнес-тренером и готов попробовать себя и в роли ведущего, если телеканал выберет его кандидатуру. По его словам, его знакомые, а главное, родители, одобряют его инициативу.