«Вчера вечером была на эфире у Василия Голованова. Там был господин Нестор Шуфрич из ОПЗЖ. В дискуссии он опустился до того, что начал передразнивать меня, используя мою фамилию. Должна публично предупредить господина Шуфрича и подобных ему "джентльменов": еще раз так поступите в эфире — я встану, подойду и дам в зубы. В прямом эфире. Не советую проверять», — заявила она.
В ответ Шуфрич, реагируя на угрозу Верещук, сказал: «Пусть подойдет и даст». Затем депутат добавил, что ему нечего комментировать.
Накануне депутаты поспорили в вечернем эфире. Спор начался после слов Шуфрича в адрес коллеги по парламенту, которую он призвал «не верещать», когда он говорит. Верещук призвала Шуфрича вести себя корректно и не истерить.
Шуфрич часто становится участником политических скандалов. Недавно с трибуны Рады он «послал» по-венгерски депутата и председателя закарпатской организации «Слуги народа» Николая Тищенко.