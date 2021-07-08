Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Ирина Верещук после перепалки в эфире политического шоу с депутатом от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестором Шуфричем пригрозила в следующий раз бить обидчиков по зубам. Об этом 8 июля она написала в Telegram

«Вчера вечером была на эфире у Василия Голованова. Там был господин Нестор Шуфрич из ОПЗЖ. В дискуссии он опустился до того, что начал передразнивать меня, используя мою фамилию. Должна публично предупредить господина Шуфрича и подобных ему "джентльменов": еще раз так поступите в эфире — я встану, подойду и дам в зубы. В прямом эфире. Не советую проверять», — заявила она.

«Что ты там нявкаешь?»: Шуфрич и «слуга народа» сцепились в прямом эфире — видео © скриншот видео POLITICAL VIDEOS

Накануне депутаты поспорили в вечернем эфире. Спор начался после слов Шуфрича в адрес коллеги по парламенту, которую он призвал «не верещать», когда он говорит. Верещук призвала Шуфрича вести себя корректно и не истерить.

Шуфрич часто становится участником политических скандалов. Недавно с трибуны Рады он «послал» по-венгерски депутата и председателя закарпатской организации «Слуги народа» Николая Тищенко.