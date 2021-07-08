Возбужденное в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука дело о госизмене лопнет как мыльный пузырь, потому что у суда нет никакой доказательной базы. Об этом заявил член партии, депутат Верховной Рады Юрий Загородний, передает «Страна» 8 июля

Ранее суд продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода. Решение было вынесено без присутствия обвиняемого и адвокатов. Суд также отказал защите Медведчука в отводе.

«То, что мы видим сейчас в суде — это нарушение гражданских прав Медведчука как народного депутата Украины. На протяжении двух месяцев после суда 13 мая он не мог исполнять свои полномочия. Я знаю, что в адрес Медведчука, нашей партии и Верховной рады пришло очень много писем от избирателей Украины, чтобы было принято позитивное решение в пользу Медведчука и он мог исполнять обязанности народного депутата. Следствие, если хочет, пусть продолжает, но в рамках того, чтобы Медведчуку отменили домашний арест и он мог работать в Верховной раде. А дело — пусть продолжается, мы глубоко убеждены, что это дело лопнет как мыльный пузырь, потому что нет никакой доказательной базы», — сказал Загородний.

Обыски у членов семьи Медведчука. ОПЗЖ обвиняет Зеленского в узурпации власти Виктора Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

В настоящее время Медведчук находится под домашним арестом.