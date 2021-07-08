Первая жена композитора и певца Валерия Меладзе Ирина Меладзе в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым 8 июля рассказала об отношениях с бывшим мужем и его семьей

Первая жена Валерия Меладзе Ирина пояснила, что тяжело переживала развод с мужем и сначала хотела «посмотреть в глаза» сопернице — певице Альбине Джанабаевой. Однако, по ее словам, они так и не пообщались, а сейчас у нее нет к ней никаких вопросов.

Как Сергей Зверев: Меладзе пожаловался Собчак на известную украинскую певицу © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«Я не поздравляла его, когда он недавно стал отцом в шестой раз. Это все-таки уже не наши совместные дети. С днем рождения поздравляю. Созваниваюсь с его родителями. Поздравляем друг друга с праздниками и юбилеями», — сказала Ирина Меладзе.

Ранее, в 2019 году, экс-супруга Меладзе рассказала Корчевникову, что чувствовала себя опустошенной после предательства и развода, как «раненая волчица».