Первая жена Валерия Меладзе Ирина пояснила, что тяжело переживала развод с мужем и сначала хотела «посмотреть в глаза» сопернице — певице Альбине Джанабаевой. Однако, по ее словам, они так и не пообщались, а сейчас у нее нет к ней никаких вопросов.
При этом Ирина поддерживает нормальные отношения с экс-супругом, потому что у них трое дочерей.
«Я не поздравляла его, когда он недавно стал отцом в шестой раз. Это все-таки уже не наши совместные дети. С днем рождения поздравляю. Созваниваюсь с его родителями. Поздравляем друг друга с праздниками и юбилеями», — сказала Ирина Меладзе.
Ранее, в 2019 году, экс-супруга Меладзе рассказала Корчевникову, что чувствовала себя опустошенной после предательства и развода, как «раненая волчица».