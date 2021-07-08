По ее словам, в течение последних двух недель в Донбассе наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня.
«Повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их. В то же время СММ ОБСЕ сообщает об ограничении свободы передвижения и умышленных повреждениях технических средств и оборудования для наблюдения. Вынуждена констатировать, что стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня», — заявила Грау.
Спецпредставитель выразила мнение, что решения многих вопросов в этой области можно достигнуть при большей гибкости сторон.
Грау также представила двух новых координаторов групп ТКГ — координатора политической рабочей группы Сильви-Аньес Берману и координатора гуманитарной рабочей группы Шарлотту Реландер.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), также переговоры ведутся в «нормандском формате» с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.