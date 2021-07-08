В Донбассе стороны конфликта не демонстрируют готовности к устранению нарушений режима прекращения огня. Об этом заявила спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Хайди Грау, сообщается на сайте ОБСЕ 8 июля

По ее словам, в течение последних двух недель в Донбассе наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня.

«Повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их. В то же время СММ ОБСЕ сообщает об ограничении свободы передвижения и умышленных повреждениях технических средств и оборудования для наблюдения. Вынуждена констатировать, что стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня», — заявила Грау.

Обстрелы и потери. Что происходит в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Грау также представила двух новых координаторов групп ТКГ — координатора политической рабочей группы Сильви-Аньес Берману и координатора гуманитарной рабочей группы Шарлотту Реландер.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), также переговоры ведутся в «нормандском формате» с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.