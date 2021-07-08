Певец и композитор Валерий Меладзе разозлился на телеведущего Бориса Корчевникова за провокационные вопросы, которые он задавал в своей программе Ани Лорак и его экс-супруге Ирине Меладзе. Об этом он на днях рассказал в YouTube-интервью Ксении Собчак

В ответ на предложение Собчак назвать одного представителя современного шоу-бизнеса, от влияния которого следует оградить молодежь, Меладзе заявил, что это телеведущий Борис Корчевников.

По мнению артиста, Корчевников влияет на зрительскую аудиторию гораздо хуже, чем, например, юный скандальный тиктокер Даня Милохин.

«За его мягкой личиной скрывается желание залезть под кожу. Он с таким удовольствием все эти подробности смакует. Я не поменяю своего мнения. Понимаю, что работа такая, но он явно делает это с кайфом», — сказал Меладзе.

«Избавиться от того, что не нравится»: Меладзе признался, что ему надоела жизнь в роскоши © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Ани Лорак намекнула, что в начале карьеры ее домогался продюсер Константин Меладзе. Затем она заявила, что ее неправильно поняли.

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Кроме того, Корчевников расспрашивал первую жену Валерия Меладзе Ирину о том, как она относится к его нынешней супруге, звезде ВИА Гры Альбине Джанабаевой.