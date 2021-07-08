По его словам, на Украине в настоящее время заболеваемость спадает стабильными темпами, от 10 до 20% в неделю. Однако в России, Британии, Испании, Португалии, Германии, Греции и на Кипре наблюдается большой рост.
«Если говорить об осени, наши оценки более пессимистичны, мы ожидаем, что вспышка может начаться в Украине в этом или следующем месяце, то есть намного раньше, чем осенью», — сказал эксперт.
В сезон отпусков следует ожидать перелома либо замедления тренда, который виден сейчас, предположил он.
По словам Ганиченко, пример Великобритании показал, что большая часть вакцинированных способствует тому, что рост госпитализации и смертности замедляется.
По состоянию на 7 июля на Украине зарегистрировано два случая индийского штамма.