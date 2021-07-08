Вспышка коронавируса индийского штамма «Дельта» на Украине может начаться в июле или августе. Такой прогноз 8 июля озвучил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в эфире программы «Сегодня День» на канале «Украина 24»

Новая преграда. На украинских пропускных пунктах начинают тестировать на индийский штамм © РИА Новости, Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

«Если говорить об осени, наши оценки более пессимистичны, мы ожидаем, что вспышка может начаться в Украине в этом или следующем месяце, то есть намного раньше, чем осенью», — сказал эксперт.

В сезон отпусков следует ожидать перелома либо замедления тренда, который виден сейчас, предположил он.

По словам Ганиченко, пример Великобритании показал, что большая часть вакцинированных способствует тому, что рост госпитализации и смертности замедляется.

По состоянию на 7 июля на Украине зарегистрировано два случая индийского штамма.