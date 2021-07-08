Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей во время своего визита на Украину примет участие в совместной литургии с лидером так называемой Православной церкви Украины Епифанием и встретится с руководителями государства. Об этом 8 июля сообщает YouTube-канал «Суспільне Карпати»

По словам Епифания, визит патриарха Варфоломея — «государственно-церковный», так как состоится «по приглашению государства и украинской Церкви» в рамках празднования «провозглашения независимости Украины».

Также, по словам Думенко, главу Фанара называют «Зеленым Патриархом» и поэтому, он примет участие в мероприятиях, посвященных сохранению окружающей среды. Зеленский и Варфоломей. К чему приведут политические игры Киева с Фанаром © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Сейчас пока формируется такая более плотная программа его визита. Конечно, предполагается общение с журналистами также», — уточнил руководитель ПЦУ.

Кроме того, по его словам, патриарх Варфоломей встретится с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, общественностью и молодежью.

ПЦУ была создана в конце 2018 года на базе раскольнических структур. Позднее автокефальный статус этой организации подтвердил патриарх Варфоломей, а также еще несколько поместных православных церквей. Русская православная церковь не признает ПЦУ, подчеркивая, что на Украине есть единственная каноническая церковь — УПЦ Московского патриархата.