По словам Епифания, визит патриарха Варфоломея — «государственно-церковный», так как состоится «по приглашению государства и украинской Церкви» в рамках празднования «провозглашения независимости Украины».
Также, по словам Думенко, главу Фанара называют «Зеленым Патриархом» и поэтому, он примет участие в мероприятиях, посвященных сохранению окружающей среды.
«Сейчас пока формируется такая более плотная программа его визита. Конечно, предполагается общение с журналистами также», — уточнил руководитель ПЦУ.
Кроме того, по его словам, патриарх Варфоломей встретится с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, общественностью и молодежью.
ПЦУ была создана в конце 2018 года на базе раскольнических структур. Позднее автокефальный статус этой организации подтвердил патриарх Варфоломей, а также еще несколько поместных православных церквей. Русская православная церковь не признает ПЦУ, подчеркивая, что на Украине есть единственная каноническая церковь — УПЦ Московского патриархата.