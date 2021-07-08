Украинский певец заявил, что до встречи с Дорофеевой был «конченым», но избраннице удалось кардинально изменить его жизнь. За это ей можно ставить памятник при жизни, добавил он.
Дантес опубликовал в соцсети серию снимков с супругой, на которых они дурачатся и строят рожицы.
«Спасибо, что меняешь и меняешься. Мне с тобой, как на самых экстремальных аттракционах: очень хочется, местами страшно, захватывает дух, но внизу живота все равно безумно приятно щекочет. Люблю тебя, моя утя!» — написал Дантес.
Ранее экс-участница украинской группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева попала на Украине в скандал из-за клипа на свою первую сольную песню. Она решила снимать видео на мосту на улице Институтской в Киеве, где в 2014 году убили часть «героев Небесной сотни».