Во Львовской области 20-летний вандал разбил 59 крестов и памятников на могилах сечевых стрельцов. Об этом 8 июля сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Львовской области

Инцидент произошел в городе Стрый. В четверг, 8 июля, примерно в 05:30 полицейским поступила информация от местного жителя о том, что на территории кладбища на улице Нижанковского неизвестный мужчина повалил несколько крестов и повредил памятники.

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Вандалом оказался 20-летний житель Стрыя. В общей сложности он повредил 59 надгробных крестов и памятников.

По словам мэра города Олега Канивца, молодой человек был в неадекватном состоянии, вероятно, под действием алкоголя. При этом разбивал он только могилы сечевых стрельцов, поэтому городской голова расценил это как провокацию и хочет привлечь СБУ.