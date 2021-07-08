Инцидент произошел в городе Стрый. В четверг, 8 июля, примерно в 05:30 полицейским поступила информация от местного жителя о том, что на территории кладбища на улице Нижанковского неизвестный мужчина повалил несколько крестов и повредил памятники.
Прибыв на место происшествия, полицейские увидели мужчину, который пытался повалить один из крестов на месте захоронения сечевых стрельцов. Увидев правоохранителей, он попытался сбежать, но его догнали и задержали.
Вандалом оказался 20-летний житель Стрыя. В общей сложности он повредил 59 надгробных крестов и памятников.
По словам мэра города Олега Канивца, молодой человек был в неадекватном состоянии, вероятно, под действием алкоголя. При этом разбивал он только могилы сечевых стрельцов, поэтому городской голова расценил это как провокацию и хочет привлечь СБУ.