Подозреваемый в госизмене глава политсовета украинской партии «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что даже дома, под домашним арестом, он продолжает партийную и оппозиционную деятельность. Об этом 8 июля сообщает PavlovskyNEWS

По его словам, власти не удалось отстранить его от оппозиционной деятельности.

«Я думаю, они все мне завидуют (показывает на своих депутатов-соратников, а сам смеется. — Ред.). Провожу [время] дома с женой, с дочерью. Приезжают постоянно коллеги по партии, советуемся, проводим заседания стратегического совета партии еженедельно. Ритм работы в общем-то не поменялся», — рассказал Медведчук.

Репрессии на Украине: лидера силового крыла партии Медведчука заключили под стражу © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.