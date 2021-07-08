По его словам, власти не удалось отстранить его от оппозиционной деятельности.
«Я думаю, они все мне завидуют (показывает на своих депутатов-соратников, а сам смеется. — Ред.). Провожу [время] дома с женой, с дочерью. Приезжают постоянно коллеги по партии, советуемся, проводим заседания стратегического совета партии еженедельно. Ритм работы в общем-то не поменялся», — рассказал Медведчук.
Также, по его словам, вместе с коллегами проводится анализ законодательных актов, которые подаются в Раду по их принятию и голосованию. Медведчук отметил, что ведет привычный образ жизни, кроме того, не выезжает за пределы дома.
11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
По версии следствия, оба в 2015-м якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.