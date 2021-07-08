Сыгравшая Женю Ковалеву в сериале «Сваты» актриса Анна Кошмал на днях поделилась в Instagram с подписчиками переживаниями из-за смерти любимого питомца

«Сваты» переехали в Грузию — видео © сериал «Сваты»

«Сегодня Грушеньки не стало… Моей девочки, моего ангела, моей нежности и большой любви… Четыре месяца мы боролись за ее жизнь… Огромное счастье встретить животное с такой доброй душой. Очень тяжело прощаться», — написала звезда «Сватов».

Актриса пожелала подписчикам, чтобы их домашние питомцы не болели и приносили радость и любовь в их жизнь как можно дольше.

Ранее стало известно, что съемки седьмого сезона сериала «Сваты» продолжаются в Грузии. Зрители гадают, завершится ли сериал свадьбой героини Анны Кошмал Жени Ковалевой и англичанина Джека, которого сыграл российский актер Андрей Бирин. Создатели «Сватов» обещают закончить съемки в начале осени и уверяют, что подготовили сюрпризы.