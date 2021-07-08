Туристы с Украины не могут вылететь на родину уже более десяти часов из курортной Анталии по неизвестной причине. Об этом 8 июля сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии агентству Укринформ

Пассажиров должна обслужить авиакомпания Azurair. Речь идет о рейсе Qu 8312 Azurair Ukraine. Консульство Украины в Турции получило от туристов сигнал и выясняет причины. МИД Украины обнадежил туристов, привитых CoronaVac © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

«Час назад один из пассажиров рейса Анталия-Одесса обратился на горячую линию МИД Украины. Мы немедленно поручили украинскому консульству в Анталии выяснить причину задержки рейса и заняться вопросом обеспечения пассажиров питанием», — отметил он.

Люди больше 10 часов находятся в аэропорту без воды и еды, среди них есть дети. Причины задержки рейса пассажирам не сообщают.

Ранее в июле проблемы наблюдались с вылетом в Турцию из Борисполя. Задерживались рейсы в Бодрум. Турецкие СМИ сообщили, что причиной стал пожар и сбой электропитания в аэропорту.