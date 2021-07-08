Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила махинации руководства запорожского аэропорта, которым ранее управлял нынешний руководитель международного аэропорта «Борисполь» Алексей Дубревский. Об этом 8 июля сообщается на сайте ведомства

СБУ заявила о махинациях в аэропорту «Борисполь» © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк Отмечается, что руководство стратегического объекта допустило нарушения при ремонте взлетно-посадочной полосы аэродрома, что нанесло ущерба более чем на 9 млн грн (около 22 млн рублей).

По данным следствия, чиновник «Международного аэропорта Запорожья» проигнорировал факт сдачи некачественного ремонта полосы, который сделали в 2017-2018 годах. Вместо того чтобы обратиться к подрядчику из-за гарантийного случая, фигурант нашел новую компанию, которая занялась ремонтом.

В этот период аэропорт «Запорожье» возглавлял Алексей Дубревский, которого на прошлой неделе объявили победителем конкурса на должность гендиректора аэропорта «Борисполь». Расследование ведется по статье о служебной халатности. Подозреваемым грозит ограничение свободы на срок до трех лет.