Тан рассказал, что в свое время не поступил в вуз в Харькове, однако соврал родителям, что поступил, чтобы не возвращаться в родное село.
В это время будущему дизайнеру пришлось жить впроголодь и питаться картошкой с квашеными помидорами, которые передавала ему мать. Кроме того, он был вынужден сбегать из съемных комнат, чтобы не платить, а порой ночевать на вокзале.
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«Это был самый страшный период в моей жизни. Мне нечего было есть, негде было жить… и если бы в этот период я не занялся йогой, я не знаю, что бы со мной было», — признался дизайнер со слезами на глазах.
Он пояснил, что немало людей в такие моменты начинают злоупотреблять спиртным или подсаживаются на наркотики, но благодаря йоге ему удалось этого избежать, а постепенно благодаря труду и упорству пришел и успех в карьере.
Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Комсомольское Харьковской области УССР. С детства мечтал о мире высокой моды, в 11 лет начал ходить на курсы кройки и шитья. Учился на Украине и за рубежом. Участник Украинской недели моды. Работал стилистом «Нового канала», создал линейку одежды певицы Русланы для Евровидения-2005.