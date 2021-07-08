Украинский дизайнер Андре Тан поделился со зрителями воспоминаниями о том, через что ему пришлось пройти на пути к успеху. Он рассказал о юности в YouTube-интервью Маше Ефросининой

Тан рассказал, что в свое время не поступил в вуз в Харькове, однако соврал родителям, что поступил, чтобы не возвращаться в родное село.

Украинский дизайнер решил бороться с пластиком при помощи конопли © CC0, Pixabay

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«Это был самый страшный период в моей жизни. Мне нечего было есть, негде было жить… и если бы в этот период я не занялся йогой, я не знаю, что бы со мной было», — признался дизайнер со слезами на глазах.

Он пояснил, что немало людей в такие моменты начинают злоупотреблять спиртным или подсаживаются на наркотики, но благодаря йоге ему удалось этого избежать, а постепенно благодаря труду и упорству пришел и успех в карьере.

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Комсомольское Харьковской области УССР. С детства мечтал о мире высокой моды, в 11 лет начал ходить на курсы кройки и шитья. Учился на Украине и за рубежом. Участник Украинской недели моды. Работал стилистом «Нового канала», создал линейку одежды певицы Русланы для Евровидения-2005.