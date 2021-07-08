Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский 7 июля на своей странице в Facebook извинился за слова про зарплату почтальонов в 1 тысячу долларов

Кассирша «Укрпочты» украла у пенсионеров полмиллиона гривен © Facebook, Укрпошта

«Поэтому сегодня хочу признать свою ошибку. А вот с зарплатой (с учетом премий) в 1000 долларов я ошибся. Зарплата почтальонов действительно выросла при мне более чем в 2 раза (со 110 долларов до 250+ без премий), но еще явно не достигла 1000. Моя ошибка была в том, что наши лучшие (не все) почтальоны не получают 1000 долларов, а продают товаров и услуг на эту сумму в месяц, и с учетом премий получают 10-11 тысяч гривен. Поэтому приношу свои извинения, если такая цитата кого-то из почтальонов обидела», — написал Смелянский.

На днях в интервью украинскому изданию Смелянский заявил, что зарплата почтальонов с премиальными якобы достигает 1 тысячи долларов в месяц.

В 2020 году зарплата самого Смелянского была выше, чем у тогдашнего президента США Дональда Трампа.