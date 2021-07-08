По его словам, если руководишь большой компанией, нужно быть аккуратным в высказываниях и не замалчивать свои ошибки, а публично их признавать.
«Поэтому сегодня хочу признать свою ошибку. А вот с зарплатой (с учетом премий) в 1000 долларов я ошибся. Зарплата почтальонов действительно выросла при мне более чем в 2 раза (со 110 долларов до 250+ без премий), но еще явно не достигла 1000. Моя ошибка была в том, что наши лучшие (не все) почтальоны не получают 1000 долларов, а продают товаров и услуг на эту сумму в месяц, и с учетом премий получают 10-11 тысяч гривен. Поэтому приношу свои извинения, если такая цитата кого-то из почтальонов обидела», — написал Смелянский.
На днях в интервью украинскому изданию Смелянский заявил, что зарплата почтальонов с премиальными якобы достигает 1 тысячи долларов в месяц.
В 2020 году зарплата самого Смелянского была выше, чем у тогдашнего президента США Дональда Трампа.