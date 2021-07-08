Певица Оля Полякова на днях разместила в Instagram снимки с отдыха в отеле в Турции, на которых демонстрирует длинные ноги. Подписчики решили, что они настолько длинные не от природы, а благодаря обработке фото

«Оля, кто выиграет?»: горячая фотосессия Поляковой натолкнула поклонников на мысли о футболе © zirkovyi_shlyah/Инстаграм

«Это был незабываемый отпуск в "итальянском" отеле, утопающем в идеально ухоженном ботаническом саду, но в Турции!» — написала певица.

Фанаты поинтересовались размером ноги Поляковой и предположили, что она сама увлеклась фильтрами Instagram или автор снимков переборщил с фотошопом.

«Ого, 45-й размер», «На третьем фото пальцы на левой ноге очень длинные, в отличие от правой», «Не злоупотребляйте так сильно фотошопом», «Фотож…пчику надо удлинить мозг… Такие фото испортил», — отреагировали в соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Сильно подгорело?»: Полякова ответила Меладзе и спросила про Крым