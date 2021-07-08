На снимках Полякова в разных купальниках позирует у бассейна.
«Это был незабываемый отпуск в "итальянском" отеле, утопающем в идеально ухоженном ботаническом саду, но в Турции!» — написала певица.
Фанаты поинтересовались размером ноги Поляковой и предположили, что она сама увлеклась фильтрами Instagram или автор снимков переборщил с фотошопом.
«Ого, 45-й размер», «На третьем фото пальцы на левой ноге очень длинные, в отличие от правой», «Не злоупотребляйте так сильно фотошопом», «Фотож…пчику надо удлинить мозг… Такие фото испортил», — отреагировали в соцсети.
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