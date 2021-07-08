Отмечается, что под зданием КГГА проходят сразу четыре митинга, и «там же началась потасовка».
«Очередная сессия КГГА проходит под акции протеста под зданием мэрии, где сегодня собрались выступающие против сноса МАФов (киосков — ред.) частные предприниматели, обманутые вкладчики банка «Аркада» и противники застроек в Киеве. Как раз последние и поспорили, быть строительству или нет», — говорится в материале.
Часть людей выступает за постройку реабилитационного центра для участников военной операции в Донбассе, а другие — против.