Выступающие против застроек в Киеве устроили потасовку возле здания Киевской городской государственной администрации, в которой проходит очередная сессия. Об этом 8 июля сообщает PavlovskyNews в Telegram

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«Очередная сессия КГГА проходит под акции протеста под зданием мэрии, где сегодня собрались выступающие против сноса МАФов (киосков — ред.) частные предприниматели, обманутые вкладчики банка «Аркада» и противники застроек в Киеве. Как раз последние и поспорили, быть строительству или нет», — говорится в материале.

Часть людей выступает за постройку реабилитационного центра для участников военной операции в Донбассе, а другие — против.