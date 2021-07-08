Максакова поразила одесситов фигурой в бикини

Оперная певица Мария Максакова, которая судится с экс-супругом и детьми из-за квартиры, решила сделать перерыв и отдохнуть в Одессе. Она выложила кадры с фотосессии в бикини в сториc Instagram

«Снова на коне»: Максакова обвинила Малахова в своей «голой» фотосессии © Открытые источники отдыхает в шикарном отеле в Одессе.

Поклонники Максаковой отмечают, что она сильно похудела. На снимках она демонстрирует постройневшую фигуру в белом бикини.

Сама Максакова признается, что потеряла килограммы не только благодаря диете, но и на нервной почве.

По ее словам, судебная тяжба против бывшего мужа и детей из-за элитной квартиры в Москве дается ей нелегко.

Новое заседание по делу назначено на 28 июля. По утверждению самой Максаковой, квартиру, стоимость которой оценивается в 200 миллионов рублей, ей подарил отец.