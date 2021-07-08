Максакова поразила одесситов фигурой в бикини

Певица отдыхает в шикарном отеле в Одессе.
Поклонники Максаковой отмечают, что она сильно похудела. На снимках она демонстрирует постройневшую фигуру в белом бикини.
Сама Максакова признается, что потеряла килограммы не только благодаря диете, но и на нервной почве.
По ее словам, судебная тяжба против бывшего мужа и детей из-за элитной квартиры в Москве дается ей нелегко.
Новое заседание по делу назначено на 28 июля. По утверждению самой Максаковой, квартиру, стоимость которой оценивается в 200 миллионов рублей, ей подарил отец.