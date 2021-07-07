Украина до 2022 года заимеет флот из малых кораблей с большими боевыми возможностями, сказал министр обороны Украины Андрей Таран 7 июля на конференции по вопросам украинских реформ в Вильнюсе

Концепцию «москитного флота» Украине навязывают западные кураторы. США и Британия предоставляют Киеву списанные катера 70-х годов и надувные резиновые лодки, которые, по их мнению, смогут создать проблемы черноморскому флоту РФ.

«Очень скоро, я думаю, не позже, чем в следующем году у нас будет, с помощью от Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, несколько маленьких кораблей, "москитный флот", но с реальными боевыми способностями: с современными противокорабельными ракетами, современным электронным оружием, которое позволит нам представлять определенную угрозу российским морским силам», — сказал Таран.

Повоевать руками Украины и заработать: зачем англичане дают Киеву кредит на развитие флота © пресс-служба министерства обороны Украины

Кроме того, Таран сообщил, что в 2021 году «подписал приказ о приобретении для флота новых систем противокорабельных ракет, которые будут расположены на берегу».

Против флота России Киев также намерен использовать ударные вертолеты, на которые будут установлены противокорабельные ракеты, добавил чиновник.