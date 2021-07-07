Певицу Ларису Долину разыграли в YouTube-шоу Comment Out, однако она не поддалась на провокацию, сообщает 7 июля Starhit

«Эллочка-людоедка с надутыми губами»: критик Соседов встал на сторону Долиной в скандале © IPnews Денису Кукояке выпало задание позвонить Ларисе Долиной и озвучить оскорбительный комментарий.

Второй участник, комик Эльдар Джарахов, одобрил идею и заявил, что Долиной нужно отомстить за обиду блогерши Вали Карнавал в шоу «Музыкалити» несколько месяцев назад.

«Моя дочь ваша большая фанатка, а ей всего три года. Она берет планшет, включает видео с вашим участием. Копирует пластику, мимику, попой трясет, как вы, факи показывает, на х… всех посылает, словом, все за вами повторяет. Может, мы можем записать с вами ТикТок?» — зачитал Кукояка Долиной по телефону.

Певица отреагировала спокойно и предложила ему перезвонить ей попозже.

Скандал с участием Долиной на шоу «Музыкалити» произошел около трех месяцев назад. Певица возмутилась тем, что юная ТикТок-блогерша Валя Карнавал считает себя успешной певицей без музыкального образования. После этого ее атаковали хейтеры в соцсетях, а сама Долина не раз заявляла, что устала от раздувания этой истории.