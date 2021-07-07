Известный украинский оппозиционный политик, бизнес-партнер богатейшего украинца Рината Ахметова Вадим Новинский заявил о постепенном уходе из украинской политики

«Сильно думаю, буду ли заниматься дальше политикой, потому что она мне не приносит мира в душе и внутреннего какого-то спокойствия не приносит», — сказал Новинский и добавил, что, скорее всего, будет уходить из политической жизни.

Новинский прокомментировал законопроект об олигархах © Facebook, Вадим Новинский / Facebook, Вадим Новинский / Перейти в фотобанк Бориса Колесникова «Украина — наш дом»

В интервью он также сказал, что не будет объединяться с партией «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука по личным причинам.

Также он назвал Крым украинским, заявил, что страна не может жить без олигархов и назвал топ-менеджмент компаний Рината Ахметова «кадровой кладовой» для правительства Украины.

Вадим Новинский является основателем финансово-промышленной группы «Смарт-Холдинг» и совладельцем ахметовской компании «Метинвест».