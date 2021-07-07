«Сильно думаю, буду ли заниматься дальше политикой, потому что она мне не приносит мира в душе и внутреннего какого-то спокойствия не приносит», — сказал Новинский и добавил, что, скорее всего, будет уходить из политической жизни.
По этой же причине он отказался от участия в политическом проекте Бориса Колесникова «Украина — наш дом»
В интервью он также сказал, что не будет объединяться с партией «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука по личным причинам.
Также он назвал Крым украинским, заявил, что страна не может жить без олигархов и назвал топ-менеджмент компаний Рината Ахметова «кадровой кладовой» для правительства Украины.
Вадим Новинский является основателем финансово-промышленной группы «Смарт-Холдинг» и совладельцем ахметовской компании «Метинвест».