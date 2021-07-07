Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления декретного отпуска. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства 7 июля

На Украине вводится новый вид отпуска — оплачиваемый работодателем 14-дневный отпуск (без учета праздничных и нерабочих дней) при рождении ребенка. Использовать его нужно не позднее 104 дней со дня рождения малыша. Отпуск не подлежит денежной компенсации.

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При подаче заявления на отпуск необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, а также заявление одинокого отца/матери.

В случае рождения двух или более детей одновременно продолжительность отпуска не увеличивается.