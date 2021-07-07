На Украине вводится новый вид отпуска — оплачиваемый работодателем 14-дневный отпуск (без учета праздничных и нерабочих дней) при рождении ребенка. Использовать его нужно не позднее 104 дней со дня рождения малыша. Отпуск не подлежит денежной компенсации.
На такой отпуск имеет право мужчина, чья жена родила, отец ребенка, проживающий вместе с матерью ребенка, а также бабушка, дедушка или другой совершеннолетний родственник, ухаживающий за ребенком.
При подаче заявления на отпуск необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, а также заявление одинокого отца/матери.
В случае рождения двух или более детей одновременно продолжительность отпуска не увеличивается.