Она напомнила, что жители страны активно эмигрируют в США, Канаду и Европу. По ее мнению, этот процесс не прекратится и в дальнейшем.
«Люди покидают территорию, потому что государство просто перестает существовать… Мы не ограничимся потерей Донбасса и Крыма при любых раскладах пресмыкания нашего перед британо-американским союзом», — заявила Савченко.
Она убеждена, что такими темпами Украина лишится половины своих земель и будет существовать на небольших осколках, обслуживая интересы господ-колонизаторов, а в худшем случае территории «просто заберут».
Экс-нардеп отметила, что предоставление Донбассу особого статуса и примирение с потерей Крыма «при раскладах, которые нам предложат в будущем», покажутся Киеву еще «неплохим вариантом».