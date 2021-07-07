Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко считает, что от Украины в будущем останется небольшой осколок или вообще ничего. Она заявил об этом в эфире телеканала «Наш» 7 июля

Надежда Савченко раскрыла гонорары за свои необычные услуги © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Люди покидают территорию, потому что государство просто перестает существовать… Мы не ограничимся потерей Донбасса и Крыма при любых раскладах пресмыкания нашего перед британо-американским союзом», — заявила Савченко.

Она убеждена, что такими темпами Украина лишится половины своих земель и будет существовать на небольших осколках, обслуживая интересы господ-колонизаторов, а в худшем случае территории «просто заберут».

Экс-нардеп отметила, что предоставление Донбассу особого статуса и примирение с потерей Крыма «при раскладах, которые нам предложат в будущем», покажутся Киеву еще «неплохим вариантом».