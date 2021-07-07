Ранее суд утвердил реестр требований кредиторов компании на сумму 6,7 млрд гривен. В него включены требования Укрэксимбанка на 1,64 млрд, UniCredit Bank AG на 1,78 млрд, Международного инвестиционного банка на 181,6 млн, компании «Саревин Инвестмент» на 2,35 млрд грн, инвестфонда «Бриз», от имени которого выступает КУА «Фьюжн Капитал Партнерз» на 385,8 млн грн, Автомобильной группы «Богдан» на 349,8 млн грн и финкомпании «Финворк» (5,9 млн грн).
Как отмечает издание, у части кредиторов прослеживается связь с обанкротившейся компанией.
Олег Гладковский и его сын являются миноритарными акционерами Международного инвестиционного банка. Через Гладковского, его партнеров и аффилированные структуры инвестфонд «Бриз» связан с «Богдан Моторс». Также связана и Автомобильная группа «Богдан».
«Саревин Инвестмент» — основатель «Луганск-Алеко», которая, в свою очередь, была одним из основателей корпорации «Богдан».
Гладковский занимал должность заместителя секретаря СНБО во время президентства Петра Порошенко, которому ранее принадлежала корпорация «Бондан».
После журналистского расследования о коррупции в оборонном секторе Гладковский был уволен из СНБО. По данным журналистов, в схемах участвовал как сам Гладковский, так и его сын Игорь.