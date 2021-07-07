В британском журнале Nature 6 июля опубликовали статью с информацией о том, что российская вакцина «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность

«Данные из России и многих других стран теперь показывают, что это [применение вакцины Спутник V] безопасно и эффективно», — написала автор статьи Бьянка Ногради.

Она добавила, что «остаются вопросы» о качестве наблюдения за возможными редкими побочными эффектами вакцинации.

«Спутник V» могут одобрить в Евросоюзе в июле © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Однако постепенно разработчики из Института Гамалеи предоставили все необходимые данные, кроме того, Спутник V уже применяют в 67 странах и сведения о его использовании накапливаются, подчеркнула она.

Автор также напомнила, что российская вакцина «Спутник V» содержит не один, а два аденовируса, в отличие от AstraZeneca и Johnson & Johnson, соответственно, ее защитные свойства выше. При этом после вакцинации «Спутником V» ни в одной стране не выявили случаев тромбоза.