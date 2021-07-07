Melovin приплел Тину Кароль к скандалу с каминг-аутом

В первом видео появляется комментарий от девушки с именем Мирослава: «Как минимум Тина против нетрадиционных отношений».
Далее идет склейка выступления Melovin, где он поцеловал мужчину. Как видно по скриншоту, Кароль не только посмотрела этот момент, но и оставила свой лайк.
В следующей «истории» показано выступление самой Кароль с того же фестиваля, где она исполняла общую песню с солисткой коллектива The Hardkiss Юлией Саниной. В ролике они танцуют и обнимаются.
Таким образом, Бочаров показал, что Кароль одобрила его выходку.
На днях на выступлении в первый день фестиваля Atlas Weekend артист Melovin перед десятками тысяч гостей совершил каминг-аут, поцеловав сначала девушку, а затем и парня. После этого он достал флаг ЛГБТ-сообщества.