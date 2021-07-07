Блогер рассказала, что любой желающий может получить доступ к официальному реестру имен новорожденных в США.
Она проверила в этом реестре, как назвали свою дочь принц Гарри и голливудская актриса Меган Маркл, и узнала об их вранье в интервью и комментариях СМИ.
Звездная пара заявила, что свою дочь они назвали двойным именем Лилибет-Диана. Лилибет (от Элизабет) — домашнее уменьшительное имя королевы Елизаветы II, прабабушки дочки принца Гарри.
Однако в реестре девочка зарегистрирована просто как Диана Маунтбеттен-Виндзор, выяснила блогер. Пара пока никак не комментировала ситуацию вокруг имени дочери.
После женитьбы на актрисе Меган Мракл принц Гарри уехал жить в США, его отношения с семьей испортились. В семье двое детей — сын Арчи и дочь Лилибет-Диана.