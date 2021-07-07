Принц Гарри и его супруга Меган Маркл солгали СМИ о том, что дали имя дочери в честь королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом на своем канале в YouTube на днях заявила блогер blushsupreme

Блогер рассказала, что любой желающий может получить доступ к официальному реестру имен новорожденных в США.

«Обрушение декораций»: почему интервью Гарри и Меган так важно для британской короны © REUTERS, Phil Noble/Pool Гарри и голливудская актриса Меган Маркл, и узнала об их вранье в интервью и комментариях СМИ.

Звездная пара заявила, что свою дочь они назвали двойным именем Лилибет-Диана. Лилибет (от Элизабет) — домашнее уменьшительное имя королевы Елизаветы II, прабабушки дочки принца Гарри.

Однако в реестре девочка зарегистрирована просто как Диана Маунтбеттен-Виндзор, выяснила блогер. Пара пока никак не комментировала ситуацию вокруг имени дочери.

После женитьбы на актрисе Меган Мракл принц Гарри уехал жить в США, его отношения с семьей испортились. В семье двое детей — сын Арчи и дочь Лилибет-Диана.